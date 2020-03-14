Türkiye'de Corona Virüsü sayısı kaça yükseldi? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı açıkladı: Corona Virüsü hangi şehirde (ilde) bulaştı?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili heyecanlı araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü merak ediyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir korona virüsü hangi ilde görüldü cevabı geldi. İşte ayrıntılar...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

- 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri diğer ülkelere kıyasla kontrollü gidiyor. Tedirgin olmamalıyız. Hastalıklarla duygular değil akıl mücadele edebilir.

- İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz.

- Olaylardan hep ileride olduk

- Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek.

- İlaçlarını raporla alan yaşlılar, rapor süresi dolmadan, hastaneye başvurmadan önümüzdeki bir iki gün içinde devreye sokacağız.

- Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek.

- Bilimse açık toplantılar gibi etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

- Vatandaşımız hasta olduğunda kolay arayabileceği 184 daha coronaya özel bir danışma hattına özel danışma hattına dönüştürüyoruz.

- Ateş varlığında, yaş durumu, öksürük bulgusu ve nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir tablo var. Vatandaşımız en ufak bir tereddüt anında, hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı. Bu dönemde bu hattı arayıp yapması gerekenin ne olduğunu öğrenebilir.

- Okullarda ara tatil öne çekildi. Üniversiteler 16 Mart'tan 3 hafta tatil. Futbol müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Kamu görevlileri zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyareti yapmayacak.

- Yurt dışından dönen, 14 günlük kuralı olduğunu biliyorsunuz. Erken dönemde hızlı çözüm geliştirmek için sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alınabilir.

- Baştan beri yurt dışı gidiş gelişlerde uyarılarımız oldu. Bu dönemde vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz.

- Avrupa'da hızla artan Belçika'da 47, Hollanda'da 111, son 24 saatteki rakamlar.

- Yasaklar, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 ülkeye daha bu yasak toplantıda karar verildi.

- Önümüzdeki günlerde dünyadaki Avrupa'daki seyri görerek, dinamik bir yapı ile alabileceğimiz kararları gündeme taşıyacağız.

- Dünya bu önlemler çok çok geç alıyor. Fransa okulları çok sonra tatil etti.

- İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas içinde 3 yeni tanı daha koyduk. Tanımlı çevre içinde. 5 vaka birbiri ile bağlantılı.