Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi, hangi ilde ortaya çıktı? Corona virüsünde yeni vaka sayısı kaç oldu?

Corona virüsü konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüs salgınında vaka sayısı dünyada 182,405'e yükselirken ölü sayısıda her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün gece yarısında yapılan açıklamanın ardından 29 yeni vakanın daha ortaya çıktığı duyuruldu. Böylelikle Türkiye'de vaka sayısı da 47'ye yükselmiş oldu. Peki Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde ortaya çıktı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLDE GÖRÜNDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum."