‘Türkiye’nin gitmesini hiç kimse bekleyemez’

KKTC, yarın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turu için sanığa gidecek. İlk turda oyların yüzde 32.3’ünü alan Başbakan Ersin Tatar ile oyların yüzde 29.8’ini alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarışacağı seçimden önce adaylar son mesajlarını verdi. Seçime katılım çağrısı yapan Ersin Tatar “Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Rumlarla federasyon adı altında Türkiye’nin buradan gitmesini hiç kimse bekleyemez. Benim cumhurbaşkanı olmam durumunda Türkiye halkı da buraya farklı bakacak, çok daha olumlu, çok daha güzel ilişkilerle buranın faydasına olacak” ifadelerini kullandı.

Akıncı ise, Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiği iddiasında bulundu ve “Seçimlere bu kadar müdahale etmek olacak iş değildir. Bu işin artık dingili koptu. İnanıyorum ki toplumumuz ‘Onurum ile yaşama hakkım vardır, Türkiye ile ilişkilerim de ancak demokrasi içinde düzelir, bunu seslendirenleri de düşman olarak nitelemekten vazgeçin’ diyecektir” dedi.

Yüzde 50’yi aşamadılar

KKTC’de 12 Ekim’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 11 adaydan hiçbirini oyu, yüzde 50’yi aşamadı. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı olan Başbakan Tatar, yüzde 32.3’lük oy oranı ile ilk turu birinci sırada tamamladı. İkinci sırada ise yüzde 29.8’lik oy oranı ile Bağımsız Aday olan Akıncı yer aldı. Bu sonuçla iki aday ikinci tura kaldı. Seçim öncesi verdiği son mesajlarda seçime katılıma vurgu yapan Tatar, “Esas olan, insanların sandığa gitmesidir. İradenin yansıması için insanların sandığa gitmesi gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye vurgusu

Tatar, Türkiye ile ilişkiler konusunda şunları söyledi: “Türkiye ile kavga ederek hiçbir şey çözemezsiniz. Rumlarla federasyon adı altında Türkiye’nin buradan gitmesini hiç kimse bekleyemez. Cumhurbaşkanı olmam durumunda Türk halkı da buraya farklı bakacak çok daha olumlu çok daha güzel ilişkilerle buranın faydasına olacak diye düşünmek istiyorum.” Tatar, Türkiye ile ilişkilerin mali boyutu olduğun söyleyerek§, “Sağlık giderlerinin artması bütçe açığını doğuruyor. Bütçe açığının ortadan kalkması için kaynak bulmak gerekiyor. Nereden bulunacak? Türkiye ile konuşacaksınız” dedi.

‘Artık dingili koptu’

Akıncı, “Toplumumuz demokratik hoşgörüsü olan bir toplumdur, kendi kendini yönetme becerisine sahiptir ve kendi aklı ve vicdanı ile kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi, yeteneğine de sahiptir” dedi. Akıncı, “Seçimlere bu kadar müdahale etmek, olacak iş değildir. Bu işin artık dingili koptu. İnanıyorum ki toplumumuz ‘onurum ile yaşama hakkım vardır, Türkiye ile ilişkilerim de ancak demokrasi içinde düzelir, bunu seslendirenleri de düşman olarak nitelemekten vazgeçin’ diyecektir” ifadelerini kullandı.