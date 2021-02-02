TUS başvuru ekranı 2021: TUS kontenjanları nedir ve başvuru ücreti ne kadar?

TUS başvuruları detayları gündemde yer alıyor. 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvurularının Alınması ile ilgili duyuru ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. TUS başvuru kılavuzu yayımlandı. Peki 2021 TUS başvurusu nasıl yapılır? İşte TUS kontenjanları ve başvuru ücreti ile ilgili detaylar...

TUS BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS başvuruları; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek. TUS başvuruları 02 – 10 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 250,00 TL

TUS KONTENJANLARI..

2021 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları açıklandı.

TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!