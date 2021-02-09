TUS ne zaman 2021? TUS taban puanları 2020 için TIKLA...

TUS başvuruları devam ediyor. 2021 TUS 1.dönem sınav sonuçları ise 15 Mart tarihinde açıklanacak. TUS başvuruları 10 Şubat tarihinde son bulacak. Başvuru yapan adaylar taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki TUS sınavı ne zaman 2021? TUS taban puanları...

TUS SINAVI NE ZAMAN?

2021 TUS 1.Dönem sınavı 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

TUS başvuruları 10 Şubat tarihinde son bulacak.

TUS TABAN PUANLARI

2020 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları belli olmuştu.

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