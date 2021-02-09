09.02.2021 - 13:36 |
TUS ne zaman 2021? TUS taban puanları 2020 için TIKLA...
TUS sınavı ve taban puanları ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2021 TUS 1.dönem sınav başvuruları 2-10 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular yarın son bulacak. Peki 2021 TUS sınavı ne zaman? İşte TUS taban puanları ile ilgili ayrıntılar...
TUS başvuruları devam ediyor. 2021 TUS 1.dönem sınav sonuçları ise 15 Mart tarihinde açıklanacak. TUS başvuruları 10 Şubat tarihinde son bulacak. Başvuru yapan adaylar taban puanları ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki TUS sınavı ne zaman 2021? TUS taban puanları...
TUS SINAVI NE ZAMAN?
2021 TUS 1.Dönem sınavı 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS başvuruları 10 Şubat tarihinde son bulacak.
TUS TABAN PUANLARI
2020 TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları belli olmuştu.
Ankara'da fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu!Ankara’da 'pembe maske' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehditle ve darbederek fuhuşa zorladığı 60 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin, müşterilerinin tanıması için kadınlara pembe maske taktırdığı da belirlendi.