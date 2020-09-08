Ü Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Ü Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Buna karşın, dünya genelinde ilk harfi Ü olan birçok şehir bulunuyor. En bilinen şehirlerden biri Makedonya'nın başkenti olan Üsküp'tür.



Ü Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



Türkiye'de Ü harfi ile başlayan bir şehir bulunmamaktadır.



Ü Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Ürdün: Orta Doğu'da yer alan Ürdün'ün sınır komşuları Irak, İsrail, Suriye ve Suudi Arabistan ile sınır komşusudur. Ülkenin eski adı adı Mavera-i Ürdün'dür. 11 Nisan 1921 yılında bağımsızlığına ilan eden ülke daha sonra Ürdün Haşimi Krallığını aldı. 89.342 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkede toplam 48 şehir bulunuyor. En kalabalık şehirleri, Amman, Zerka, El Kuveysime, Akabe, Er Remsa, Tila El Ali, Rüseyfa, Merc El Hamam, Vadi Es Sir ve İrbid'dir. Ülkede en fazla çıkarılan madenler arasında şist yağı ve fosfat yer alıyor. En çok yetiştirilen tarım ürünleri ise domates, çilek ve zeytindir.



Doğal güzellikleriyle ünlü olan Ürdün'de farklı medeniyetlere ait birçok tarihi yapı da bulunuyor. Ülkenin en çok ziyaret edilen yerleri şunlardır: Jerash Antik Kenti, Nebo Dağı, Karak Kalesi, Lut Gölü, Petra Antik Kenti, Ram Vadisi ve Amman Roma Tiyatrosu. Amman, 1946 yılından bu yana Ürdün'ün başkentidir.



Ü Harfiyle Başlayan Şehirler



1- Üsküp: Makedonya'nın başkenti olan Üsküp 571.5 kilometrekarelik alana sahiptir. Aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan Üsküp'te Makedonlar dışında Türkler, Boşnaklar, Sırplar ve Arnavutlar yaşıyor. Kentin nüfusu ise yaklaşık 630.000'dir. Ülkenin su potansiyeli en yüksek nehri olan Vardar Nehri, bu şehirden geçmektedir. Uzunluğu 388 km. olan nehrin havza alanı 25.000 kilometrekaredir.



Her yıl 1 milyondan fazla turist tarafından ziyaret edilen Üsküp'te birçok tarihi yapı ve müze bulunuyor. Şehrin en çok ziyaret edilen yerleri şunlardır: Üsküp Türk Çarşısı, Matka Kanyonu, Makedonya Arkeoloji Müzesi, Makedonya Meydanı, İshak Bey Cami, Sultan Murat Cami, 4. Murat Hamamı ve Üsküp Kalesi.