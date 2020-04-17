Ücretsiz maske başvuru ekranı, nasıl alınır? Eczane maske SMS kodu nasıl alınacak? Maskeler ne zaman geliyor?

Toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi ve ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı yapılıyor. Ücretsiz maskeleri alabilmek için internet ortamında başvuru yapılıyor. Eczanelerden ücretsiz maske alınabilmesi gelen kod ile eczanelere başvurulması gerekiyor. Peki maske SMS kodu nasıl alınır? İşte ücretsiz maske başvuru ekranı

MASKE KODU NASIL ALINIR?

Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili bilgi veren Eczacı Mehmet Kartal, “Bugün eczanemize sabah saatlerinde 500 adet maske geldi. Vatandaşlar eczanemize ücretsiz maskelerini almak için gelmeye de başladı. Gelen vatandaşlardan TC kimlik numaralarını alıyoruz, telefon numaralarını alıyoruz. Vatandaşın telefonuna birkaç dakika içinde kod geliyor, gelen doğrulama kodunu sistemimize girdikten sonra 5 adet maskeyi vatandaşa teslim ediyoruz. Sistem öğlen saatleri itibariyle açıldı ve dağıtıma başladık. Bu sistem ile istismar da engellenmiş olacak. Mağduriyetler giderilmiş olacak” diye konuştu.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANLARI

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN TESLİM EDİLİR?

Her hafta 5 maske siparişi verilebiliyor. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.