Ücretsiz maske başvuru nasıl ve nereden yapılır? EPTTAVM ve e-Devlet maske alım formu...

Dün akşam saatlerinde epttavm.com bir duyuru yayımlayarak her hafta 1 paket (5 adet) ücretiz maske dağıtılacağı belirtildi. Form doldurulması halinde ise PTT Kargo ile ücretsiz kargo hizmeri verileceği duyuruldu. Bu gelişme büyük bir sevinç yaratırken binlerce kişi epttavm.com adresine akın etti ve Ücretsiz maske başvuru nasıl ve nereden yapılır? sorusuna cevap aradı.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ücretsiz maske için başvurular epttavm'den yapılıyordu fakat gece saatlerinde başvuru şekli değişti.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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