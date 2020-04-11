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11.04.2020 - 11:41 |

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e - Devlet başvuru ekranı! Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske almak isteyenler, ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır merak ediyor. Artık eczanelerden verilecek olan ücretsiz maske nasıl alınır? İşte eczanelerden ücretsiz maske alabilmeniz için e - devlet başvuru ekranı ve gerekli bilgiler...

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e - Devlet başvuru ekranı! Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maske dağıtımı da geçtiğimiz gün başladı. Ücretsiz maske almak için öncelikle e - devlet başvuru ekranına gerekli bilgiler doldurulması gerekiyor. Ücretsiz maske için gerekli olan bilgiler, T.C. kimlik numarası, Aile Bireyi bilgileri ve iletişim bilgileri yer alıyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÜCRETSİZ MASKE E - DEVLET BAŞVURU EKRANI

Ücretsiz maske başvuruları https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden alınıyor.

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır e - Devlet başvuru ekranı Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

Corona virüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndiBursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, corona virüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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