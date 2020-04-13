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13.04.2020 - 10:02 |

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Eczanelere teslim edilen maskeler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Halka 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Şimdi bu imkandan yaratrlanmak isteyen kişiler 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularına cevap arıyor.

Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirmişti. Eczanelere maskeler dağıtıldı, talimatları yerine getiren vatandaşlar 10 gün için kişi başı 5 maske aldı. Şimdi henüz maske alamayan vatandaşlar 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sıklıkla soruyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

 ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIz

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