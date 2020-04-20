Ücretsiz maske (kodu) nasıl alınır? 2020 Maske talebi (siparişi) nereden kaç tane kimlere veriliyor? (basvuru.turkiye.gov. tr)

Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maskelerin, kentteki eczaneler aracılığıyla ücretsiz dağıtılacağını bildirmişti. Eczanelere maskeler dağıtıldı, talimatları yerine getiren vatandaşlar 10 gün için kişi başı 5 maske aldı. Şimdi henüz maske alamayan vatandaşlar 'Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunu sıklıkla soruyor.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

MASKE KODU NASIL ALINIR?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIz











