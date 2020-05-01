Ücretsiz maske nasıl alınır, dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu sorgulama

Son dakika haberine göre; ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske başvuru işlemi iki internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. İster PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' ister e - devlet üzerinden tercih edebiliyorsunuz.

Her iki sitede aynı bilgileri girmenizi istiyor. T.C kimlik numaranızı, aile bireylerinize de maske siparişi edecekseniz onların T.C. kimlik numaraları girildikten sonra, iletişim bilgileri gerekiyor. Ev adresi ve telefon numarası yazdıktan sonra telefonunuza gelecek olan kod ile ücretsiz maskenizi evine en yakın noktada bulunan eczaneden alabilirsiniz.

TELEFONLARA KOD NE ZAMAN GELECEK?

Ücretsiz maske için telefonunuza gelecek kodun belli bir tarihi yok. Yoğunluğu göre değişkenlik gösteren ücretsiz maske kodu belli bir yaş aralığını öne alarak gönderiliyor.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



