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01.05.2020 - 10:01 |

Ücretsiz maske nasıl alınır, dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu sorgulama

Ücretsiz maske almak isteyenler vatandaşlar, araştırmalarına devam ediyor. Ücretsiz maske alabilmek için öncelikle başvuru işleminin yapılması gerekiyor. e- devlet ve PTT internet sitesi üzerinden alınan ücretsiz maske başvuru işlemleri yoğun ilgi görüyor. Peki ücretsiz maske nasıl alınır, dağıtımı nasıl olacak? İşte ücretsiz maske başvurusu sorgulama...

Ücretsiz maske nasıl alınır, dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu sorgulama

Son dakika haberine göre; ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske başvuru işlemi iki internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. İster PTT'nin resmi sitesi olan 'epttavm.com' ister e - devlet üzerinden tercih edebiliyorsunuz.

Her iki sitede aynı bilgileri girmenizi istiyor. T.C kimlik numaranızı, aile bireylerinize de maske siparişi edecekseniz onların T.C. kimlik numaraları girildikten sonra, iletişim bilgileri gerekiyor. Ev adresi ve telefon numarası yazdıktan sonra telefonunuza gelecek olan kod ile ücretsiz maskenizi evine en yakın noktada bulunan eczaneden alabilirsiniz.

TELEFONLARA KOD NE ZAMAN GELECEK?

Ücretsiz maske için telefonunuza gelecek kodun belli bir tarihi yok. Yoğunluğu göre değişkenlik gösteren ücretsiz maske kodu belli bir yaş aralığını öne alarak gönderiliyor.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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