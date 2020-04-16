Ücretsiz maske nasıl alınır? Maske SMS kodu nasıl alınacak? İşte e-Devlet başvuru ekranı!...

Ücretsiz maske ile ilgili birçok soru vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başvurular e-Devlet ve ePTTAVM üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda Ücretsiz maskelere eczanelerden erişim fırsatı getirildi.Ücretsiz maske alımı için telefonlara kod gelmesi gerekiyor. Peki maske SMS kodu nasıl alınır?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre,Sağlık Bakanlığı, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin uygulamada vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Maske dağıtımındaki kriterler ve öncelikler konusunda bilgi verdi. Maske dağıtımına ilişkin sorular ve yanıtlar özetle şöyle:

195 MİLYON DAĞITILDI

- Şimdiye kadar kaç kişiye ne kadar maske ulaştı?

Dün itibarıyla 39 milyon kişiye kod gitti ve 195 milyon maske dağıtımı yapıldı.

HER HAFTA 5’ER ADET

- Maske dağıtımı devam edecek mi?

Evet her hafta 5 tane olmak üzere peyderpey maske dağıtımı devam edecek.

PARAYLA SATIŞI YASAK

- Temin edemeyenler için maskenin para ile satışı mümkün mü?

Hayır değil, maskeler ücretsiz olarak vatandaşa ulaştırılmaya çalışılacak. Eczacıların ‘Maske bulamayanlara belli ücret karşılığı satış yapalım’ talepleri bulunuyor, ancak bu talep henüz karşılık görmedi.

E-DEVLET, PTT VE ECZANELER

- Maskeler kod dışında herhangi bir yere başvurarak da elde edilebiliyor mu?

Evet e-Devlet üzerinden başvuru yaparak PTT aracılığı ile de maskelere ulaşılabiliyor. Ayrıca telefonlara gelen kod dışında akıllı uygulamalar üzerinden karekod oluşturup maske almak mümkün. Karekoda da onay gerekiyor. Eczacı ‘Reçetem Bilgi Sistemi’nde maske butonunda onay görürse kişiye maskesini veriyor.

İLK ŞİFRELER 50-65 YAŞA

- İlk olarak maskeler hangi yaş grubuna dağıtıldı?

20-65 yaş arası tanımlandı; ancak dağıtımda 50-65 yaşa öncelik tanındı, şifreler bu yaş grubuna öncelikli olarak dağıtılıyor.

ENGELLİLERE ÖNCELİK

- Kronik hastalığı olanlara öncelik verildi mi?

Öncelik engelli vatandaşlara tanındı. Daha sonra da başta KOAH olmak üzere diyabet, tansiyon hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlara öncelik tanındı.

TELEFONU OLMAYANA DA

- Cep telefonu olmayanlar ya da üzerine kayıtlı olmadan kurumsal hat kullananlar ne yapacaklar?

Bu kişiler, herhangi bir eczaneye giderek TC kimlik numaralarını ve kodun kendilerine ulaşmasını sağlayacak bir cep telefonu numarasını vererek sisteme kayıtlarını yaptırabilirler.

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BELEDİYELER DE DAĞITIYOR

PTT Kargo ve eczanelerin yanı sıra ülke genelindeki belediyeler de vatandaşa ücretsiz maske ulaştırıyor. Pazar girişleri, toplu taşıma durakları ve meydanlarda kurulan stantlardan maskeler dağıtılıyor. Bazı belediyeler de kapıya kadar gelerek maskeleri adrese teslim ediyor.

İŞTE ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANLARI

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ