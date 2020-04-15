Ücretsiz maske nasıl alınır? Eczaneden maske almak için SMS kodu nasıl alınacak?

Ücretsiz maske dağıtımı işlemi PTT tarafından yapılacağı bildirilmişti. Sonra gelen açıklamada ise İstanbul'da maskeler eczanelerden teslim alınabileceği açıklandı. Vatandaşlar eczanelerden nasıl maske alınacağını merak ediyor. Peki ücretsiz maske nasıl alınır?

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı İstanbul,Ankara,İzmir ve Antalya'da yapılacak.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak. e Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske başvuru sayfasında kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Aynı başvurusu sayfasında aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.

Güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en alttaki ‘Maske Siparişi Ver' butonuna basmanız gerekiyor.

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MASKE KODU NEDİR?

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, açıklama yaptı.Çolak şu açıklamaları yaptı:

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."