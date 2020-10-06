Ücretsiz tablet başvuru formu nerede, nasıl yapılır, kimlere verilecek? Ücretsiz tablet ne zaman verilecek?

Ücretsiz tablet ile ilgili detaylar öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık" demişti. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet ne zaman verilecek?

ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu açıklamayı yaptı;

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."

ÜCRETİSİZ TABLET NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.