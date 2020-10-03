Ukd Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ukd Nasıl Hesaplanır?

Daha çok satranç turnuvası oyunları içerisinde ele alınarak hesaplanan UKD, belli başlı bazı kriterler ele alınmak suretiyle uygulamaktadır. Yalnızca Türkiye'de hesaplama üzerinden yapılan dörtlü sistem kapsamında işlem gerçekleşmektedir.

UKD Hesaplama Nasıl Yapılır?

Satranç oyuncularının kazandıkları maçları üzerinden yapılan hesaplama UKD olarak bilinmektedir. Böylece oyuncuların toplam maçları içerisinde, elde ettikleri kazanç başarı üzerinden istatistiksel bir etkiye dönüşür. Satranç oyun kuvvetinin 4 basamaklı bir sistem altında ele alınarak hesaplandığı UKD, farklı kriterler baz almak suretiyle gerçekleşir. Bu doğrultuda iki oyuncunun oyun sonunda elde ettiği puan, delta değişim katsayısı ve en yüksek ve en düşük puan dahilinde işlem uygulanır.

En Basit Yöntem ile UKD Nasıl Hesaplanır?

Satranç üzerinden hesaplama ile beraber UKD hesaplaması oldukça karmaşık bir yapıya dayanır. Özellikle oyun içerisindeki bölümler, hamleler ve oyun kuralları ile beraber, delta değişim katsayısı gibi pek çok unsur söz konusudur. Ancak bireysel olarak bu karmaşık yöntemi ele almak yerine, en basit yöntem ile UKD hesaplaması gerçekleştirmek mümkün. Bunun için UKD hesaplama programı değerlendirilebilir. Belli başlı bazı kriterlere ele alınarak hesaplama yapılır;

- Oyuncu ismi ve soy ismi (Zorunlu değil)

- Tur sayısı

- Her oyuncu için UKD puan girişi

Bu işlemin ardından sonuç kısmına basmak suretiyle puanlama işlemi yapılabilmektedir. Böylece bütün oyunlar doğrusunda istatistiki bir veri elde edilebilir.

UKD Hesaplama

Tıpkı satranç oyunu gibi aynı şekilde UKD hesaplaması da oldukça karmaşıktır. Bu sebepten dolayı özel UKD hesaplama programını kullanmak önemlidir. Oyuncuların toplam oyunları ile beraber birçok değişik unsur ele alınmak suretiyle hesaplama gerçekleşir. Özellikle en az 5 oyun oynanmış olması ve UKD puanının alınmış olması gerekir. Diğer bir deyişle oyuncu sayısı 4’ten aşağı olamaz. Böylece hesaplama gerçekleştirilebilir ve UKD puanlaması ortaya çıkarılabilir.