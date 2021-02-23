Ukulele Nedir? Ukulele Müzik Aleti Nasıl Çalınır?

Portekiz asıllı göçmen Joao Fernandes tarafından dünyaya tanıtılan ukulele, 1879 yılında Hawaii başta olmak üzere tüm Avrupa bölgesinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Arjantin ülkelerinde sık sık çalınan bu müzik aleti fraklı akorları ve notaları ile eşsiz ses gücüne sahiptir.



Ukulele Nedir?



Dört telli müzik aletidir. Genellikle gitarın küçük boyutu şeklinde tabir edilen ukulele, gitardan farklı ses yapısına sahiptir. Tellerin incelik ve kalınlık oranı gitardan ve diğer telli çalgılardan oldukça farklıdır.



Teller üzerinden parmakların hızla hareket etmesi ile eşsiz ses çıkarak ukulele, akustik müziklerde en çok tercih edilen enstrümanlardan biridir. Uluslar arası bir müzik aleti olarak bilinen ukulele, geçmişten günümüze filmlerde yer almaktadır. Telleri naylondan oluşmaktadır. Bu nedenle gitardan farklı bir ses çıkarmaktadır.



Ukulele Müzik Aleti Nasıl Çalınır?



Ukulele müzik aletinin dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; konser, bariton, tenor ve sopranodur. Uzunlukları birbirinden farklı olan bu ukulele çeşitleri genellikle 53 cm ile 68 cm arasında değişmektedir. Tel sırası sol, do, mi, la şeklinde tasarlanmıştır. C-akort düzenine sahip olan ukulele parmakların teller üzerinde hızlı hareket edilmesi ile çalınmaktadır.



Gitar ile karşılaştırıldığında oktavı daha yüksektir. Farklı tarzda müziklere yönelmek ve enstrüman çalmak isteyen kişilerin ilgi odağı olan ukulele, son zamanların en popüler çalgı aletlerinden biridir. Yapılan tel pratikleri ile kısa sürede ukulele öğrenmek mümkündür.