Üniversite kayıt tarihleri belli oldu! Elektronik kayıtlar başladı mı?

YKS 2020 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından merak edilen konu başlıkları arasında Üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başlandı. Uzun bir süredir hayalini kurdukları Üniversitede eğitim alabilmek için çalışan adaylar Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen YKS sınavının ardından sonuçların açıklanması ile birlikte tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklana YKS tercih sonuçlarının ardından adaylar bu kez de Üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Üniversite kayıtları hangi tarihler arasında alınacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Üniversite kayıt tarihleri 31 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde alınacak

ELEKTRONİK KAYITLAR BAŞLADI

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptıkları tercihlere göre herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar elektronik kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapabilecek