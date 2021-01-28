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28.01.2021 - 14:26 |

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Bahar döneminde üniversiteler açılır mı(2.dönem)?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerde bahar dönemi yaklaşırken yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. YÖK'ün açıklamaları araştırılıyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak, bahar döneminde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? Bahar döneminde üniversiteler açılır mı(2.dönem)?

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıt merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası mart ayında görüldü. Salgından dolayı ise yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki bahar döneminde üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz net olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

İstanbul trafiğinde isyan ettiren olay! Her akşam aynı görüntüİstanbul Küçükçekmece'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.
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