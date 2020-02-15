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15.02.2020 - 23:44 |

Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan

O Ses Türkiye'nin finalistlerinden biri olan Uygar Erdoğan , günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki merakla araştırılan Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan ile ilgili bilgiler...

Uygar Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan

Uygar Erdoğan, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'da dünyaya gelen ve müziğe çok küçük yaşlarda gönül veren Uygar Erdoğan, yarı finalde söylediği şarkının ardından halkın oyları ile yarı finale yükselmeye hak kazandı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Uygar Erdoğan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, Ankara Tuzluçayır'da dünyaya gelmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür.. Uygar Erdoğan 1993 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sivas’lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar'ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir. Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ' şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı. Çaldığı Enstrümanlar; Bağlama , Kopuz , Divan , Ney, Mey , Kaval , Balaban , Zurna , Gitar , Batery , Electro Gitar , Asma Davul , Tef , Ritimler , Org ... Uygar Erdoğan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve daha bir çok yere gitmeye devam ediyor.

İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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