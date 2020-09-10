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10.09.2020 - 13:19 |

Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla tespit edildi!

Şanlıurfa’da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisle operasyon düzenlendi. Drone kullanılan operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda çatıdan kaçarken dronla tespit edildi!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu 21 kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Drone ve zırhlı araçlarla düzenlenen operasyona 300 polis katıldı. Şüphelilerin adreslerine giden polisler, kapıların açılmadığı evlere koçbaşlarıyla kırarak girdi.

ÇATIDAN KAÇARKEN DRONLA TESPİT EDİLİP YAKALANDI

21 şüphelinin tamamının gözaltına alındığı operasyonda bir şüphelinin, evinin çatısından komşu evlerin çatılarına atlayarak, kaçmaya çalıştığı anlar, drone ile kaydedildi. Görüntünün alınmasının ardından şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Eğitimli köpeklerin kullanıldığı aramalarda 16 kilo 600 gram esrar, 200 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 5 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

 

 

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