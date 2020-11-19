Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? MEB uzaktan eğitim detayları

MEB'e bağlı binlerce öğrenci, öğretmen ve veli, son dakika MEB haberlerini sorguluyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi sonrası sıkı önlemler ve kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Bununla birlikte ''okullar kapanıyor mu?'' sorusu da akıllarda yer etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında değerlendirmede bulunarak uzaktan eğitime tamamen geçileceğini dile getirmişti. İşte, uzaktan eğitim tarihi...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika haberine göre, koronavirüs seyrine göre aşamalı yüz yüze eğitime bir süre ara verildiğini ve bu nedenle EBA TV üzerinden online eğitimin devam edeceğini belirtti. Öğrenciler, 20 Kasım Cuma günü itibariyle 4 Ocak Pazartesi gününe kadar eğitimlerine uzakta devam edecek. Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

TRT EBA TV üzerinden derslerine devam edecek öğrenciler, 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınava tabii olmayacaklar. Sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.