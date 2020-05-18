18.05.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Vali’den ‘Haliç’ paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından ‘Haliç’ şarkısı eşliğinde Haliç semalarından çekilmiş bir video paylaştı.
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Yerlikaya’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Piyer Loti tepesinden başlayarak İstanbul Boğazı girişine kadar Haliç’in iki yakasındaki güzellikler havadan görüntüleniyor. Video Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses’in Haliç şarkısı eşliğinde sunuluyor. Vali Yerlikaya, 2.17 dakikalık videoyla birlikte “İstanbul’un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses’in güzel yorumuyla” notunu paylaştı.
Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.