Vali’den ‘Haliç’ paylaşımı

Yerlikaya’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Piyer Loti tepesinden başlayarak İstanbul Boğazı girişine kadar Haliç’in iki yakasındaki güzellikler havadan görüntüleniyor. Video Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses’in Haliç şarkısı eşliğinde sunuluyor. Vali Yerlikaya, 2.17 dakikalık videoyla birlikte “İstanbul’un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses’in güzel yorumuyla” notunu paylaştı.