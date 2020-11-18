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18.11.2020 - 17:32 | | DHA

Vaniköy Camii imamÄ±nÄ±n altÄ±nlarÄ± bulundu

Ä°stanbul ÃœskÃ¼darâ€™da yanan tarihi VanikÃ¶y Camii imamÄ±nÄ±n yangÄ±n sonrasÄ± evinde bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi altÄ±nlarÄ± bulundu.

Vaniköy Camii imamÄ±nÄ±n altÄ±nlarÄ± bulundu

ÃœskÃ¼dar Ã‡engelkÃ¶y'de 3 gÃ¼n Ã¶nce tarihi VanikÃ¶y Camii yanmÄ±ÅŸ,Âimam Mustafa CoÅŸkun ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± yangÄ±n sonrasÄ± evinde bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun sÃ¼re yapÄ±lan aramalarda CoÅŸkun'un, kaybolduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ± bulundu.

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Son dakika... Azeri modele sevgiliden dayak! YaÅŸananlar kameradaÄ°stanbul'da yaÅŸayan Azeri model V.N. Filistinli sevgilisi tarafÄ±ndan darp edildiÄŸini öne sürdü. Suç duyurusunda bulunan Azeri model o anlara iliÅŸkin de güvenlik kamerasÄ± görüntülerini delil olarak sundu.
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