18.11.2020 - 17:32 | | DHA
Vaniköy Camii imamÄ±nÄ±n altÄ±nlarÄ± bulundu
Ä°stanbul ÃœskÃ¼darâ€™da yanan tarihi VanikÃ¶y Camii imamÄ±nÄ±n yangÄ±n sonrasÄ± evinde bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi altÄ±nlarÄ± bulundu.
ÃœskÃ¼dar Ã‡engelkÃ¶y'de 3 gÃ¼n Ã¶nce tarihi VanikÃ¶y Camii yanmÄ±ÅŸ,Âimam Mustafa CoÅŸkun ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± yangÄ±n sonrasÄ± evinde bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun sÃ¼re yapÄ±lan aramalarda CoÅŸkun'un, kaybolduÄŸu iddia edilen altÄ±nlarÄ± bulundu.
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