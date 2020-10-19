VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? VGM burs başvuru ekranı!

1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında VGM ortaöğrenim burs başvuruları gerçekleştirildi. VMG ortaöğrenim başvurularının alınmasıyla birlikte yükseköğrenim başvuruları başladı. Peki 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olunca ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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