Whatsapp son görülme ve çevrimiçi yazısı kalktı mı, güncelleme mi geldi? Whatsapp ne zaman düzelecek?
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta akşam saatlerinde son görülme ve çevrimiçi yazısı kayboldu. Twitter'da binlerce kullanıcı Whatsapp tarafından yapılan yeni güncelleme yüzünden son görülme ve çevrimiçi olma yazılarının kaybolduğunu iddia ederken bazı kullanıcılar da Wahtsapp'ta bir sorun olduğu tezini savunuyor. Peki Whatsapp ne zaman düzelecek. yeni güncelleme mi geldi?
Dünya üzerinde milyonlarca ki,şinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta akşam saatlerinde birtakım sorunlar yaşanmaya başladı. Çevrimiçi olma ve son görülme özelliklerinin devre dışı kalmasının ardından uygulamayı kullanan vatandaşlar WhatsApp ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. WhatsApp'ta yaşanan çevrimiçi olma ve son görülme özelliklerinin bozulmasının ardından kullanıcılar aramalarını sıklaştırdı. Peki WhatsApp ne zaman düzelecek?
WHATSAPP SON GÖRÜLME VE ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NEDEN YOK?
Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta akşam saatlerinde son görülme ve çevrimiçi olma özellliği kayboldu. Normalde kullanıcılar tarafından açılıp kapanabilen çevrimiçi olma ve son görülme özelliklerinin kaybolmasının ardından Twitter üzerinden onlarca mesaj yayımlayan binlerce kullanıcı Whatsapp ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Sosyal medyada yayılan bir diğer iddiaya göre ise Whatsapp'ın bu özellikleri bilerek kapattığı ve yeni bir güncellemeye hazırlandığı konuşulsa da konuya dair henüz net bir açıklama yapılmadı.