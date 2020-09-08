Y Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Y Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Türkiye'de Y harfi ile başlayan iki şehir yer almaktadır. Bu şehirlerden biri Marmara, biri İç Anadolu Bölgesindedir.



Y Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Yalova: Marmara Bölgesinde yer alan Yalova, 1995 yılında şehir statüsü kazanmıştır. Yalova'ya bağlı ilçeler, Merkez, Altınova, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal ve Armutlu'dur. Yüz ölçümü 167 kilometrekare olan ilde yaklaşık 265 bin kişi yaşıyor.



2- Yozgat: Merkezi bir konumda olan Yozgat, Çorum, Tokat, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas ve Kırşehir ile komşudur. İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Resmi olmayan rakamlara göre Yozgat'ın nüfusu 424.781'dir. Karslıoğlu Konağı ve Çapanoğlu Cami, bu şehrin sınırları içerisindedir.



Y Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Yunanistan: Avrupa kıtasında yer alan Yunanistan aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. En kalabalık ve büyük şehirleri Atina, Selanik, Kavata ve Patras'tır.



Yunanistan'ın Başkenti: Atina



2- Yeni Zelanda: South Island ve North Island adında iki büyük adadan ve çok sayıda küçük adadan oluşur. Köklü bir tarihe sahip olan ülke 7 Mayıs 1856 tarihinde kuruldu.



Yeni Zelanda'nın Başkenti: Wellington



3- Yeni Kaledonya: Özerk bir ülke olan Yeni Kaledonya, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğuna üyedir. Bir ada ülkesidir ve Yeni Zelanda'nın kuzeyinde yer alır.



Yeni Kaledonya'nın Başkenti: Noumea



4- Yemen: 22 Mayıs 1990 yılında kurulan Yemen Cumhuriyeti Orta Doğu'dadır. 527.968 kilometrekarelik alana sahip olan ülke, geniş topraklara sahiptir. Umman ve Suudi Arabistan ile sınır komşusudur.



Yemen'in Başkenti: Sana



5- Yeşil Burun Adaları: Toplam 18 adadan oluşan ülke Atlas Okyanusunda yer alıyor. En büyük adaları Boa Vista ve Santiago'dur. Ülkenin orijinal adı Cabo Verde'dir.



Yeşil Burun Adalarının Başkenti: Praia



Y Harfiyle Başlayan Şehirler



Yambol - Bulgaristan

Yanji ve Yantai - Çin

Yateley - Birleşik Krallık

Yakutat ve Yankton - Amerika Birleşik Devletleri

Yeniseysk - Rusya

Yokohama - Japonya

Yorkton - Kanada

Yurimaguas - Peru

Yola - Nijerya