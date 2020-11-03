Yan yana tabutlar! Yürek yakan kare

İzmir'de Çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.



Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü.



Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

'SIKI BAĞLARI VARDI’



Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak, gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz" diye konuştu.



Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğunu belirten Tayfun Yücel, "Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır İzmir'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel, eşi vefat ettikten sonra bütün hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar babaanneydi. Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü. Babaanne hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde Rıza Bey Apartmanı'nda toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler" dedi.

GERİYE DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel'den geriye, doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Çocukları Lena ve Vera Yücel ile yeğenleri Feda ve Diren Yücel’i kaybeden acılı baba Deniz Yücel görüntüleri, “Yaşam amaçlarımı kaybettim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Depremin ardından iki öz kızı ve ‘kızlarım’ dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel’in bu görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Anne Yücel, kurtarma çalışmalarını çocuklarının oyuncaklarına sarılarak izlemişti.