MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yan yana tabutlar! Yürek yakan kare
ABONE OL
03.11.2020 - 16:07 | | DHA

Yan yana tabutlar! Yürek yakan kare

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yan yana tabutlar! Yürek yakan kare
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
Depremde ölen babaanne ve 4 torunu toprağa verildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

İzmir'de Çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen cenaze törenine acılı aile üyelerinin yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, her ikisi de 2 çocuğunu kaybeden anneler Nilay Yücel ve Emine Yücel'e başsağlığı diledi. Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek, gözyaşı döktü. 

Babaanne ile 4 torunu, edilen duaların ve helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
4 çocuğu enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekliyor

'SIKI BAĞLARI VARDI’

Yücel ailesinin akrabası Tayfun Yücel, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak, gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içerisindeyiz" diye konuştu.

Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğunu belirten Tayfun Yücel, "Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır İzmir'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel, eşi vefat ettikten sonra bütün hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar babaanneydi. Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne-babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü. Babaanne hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde Rıza Bey Apartmanı'nda toplanıyorlardı. Aralarında ayrı gayrı yoktu, çok iç içeydiler" dedi.

GERİYE DOĞUM GÜNÜNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KALDI

İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel'den geriye, doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı.

Çocukları Lena ve Vera Yücel ile yeğenleri Feda ve Diren Yücel’i kaybeden acılı baba Deniz Yücel görüntüleri, “Yaşam amaçlarımı kaybettim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Yan yana tabutlar Yürek yakan kare

Depremin ardından iki öz kızı ve ‘kızlarım’ dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel’in bu görüntüsü yürekleri dağlamıştı. Anne Yücel, kurtarma çalışmalarını çocuklarının oyuncaklarına sarılarak izlemişti.  

Yan yana tabutlar Yürek yakan kare

 

    Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu tacirleri Cash’ten kaçamadı

    Uyuşturucu tacirleri Cash’ten kaçamadı

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    'Mestan' isimli kedi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 97 saat sonra canlı çıkarıldı

    'Mestan' isimli kedi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 97 saat sonra canlı çıkarıldı

    Sıradaki Haber