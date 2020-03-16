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16.03.2020 - 16:39 | | ELİF ALTIN / İstanbul

Yanlışlıkla işlenen cinayete müebbet

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nin acil servisinde ambulanstan indirilirken 17 yaşındaki lise öğrencisi Emre Tyler Mays’ı husumetlisine benzettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren Akın K. hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yanlışlıkla işlenen cinayete müebbet

İddiaya göre, bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.  Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada şüpheli Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, şüphelinin bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. 

Şüpheli Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.
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