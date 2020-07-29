Yarış tutkunlarının kurbanı oldu

Maltepe Sahilyolu’nda 22 Temmuz gecesi iddiaya göre Küçükyalı Bostancı Maltepe istikametinde Yusuf K.’nın kullandığı aşırı süratli araç, evine gitmek için arkadaşıyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan Burcu Erol’a çarptı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası araç sürücüsü Yusuf K.’yı hız kurallarına uymaması nedeniyle gözaltına aldı. Savcılığın tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiği Yusuf K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anında Burcu Erol’un yanında olan arkadaşı Ufuk Yalçın ise olay anını Milliyet’e anlattı.

‘Gerçek ortaya çıksın’

Burcu Erol ile birlikte yemek yedikten sonra gece 01.00 saatlerinde Küçükyalı’dan Maltepe istikametine doğru yürüyerek eve geçmeyi planladıklarını belirten Ufuk Yalçın, şunları söyledi: “Yolda 5 şeridi geçip tam son şeritte bulunduğumuz sırada aniden süratle gelen bir araç sol tarafıyla Burcu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Burcu aracın üzerinden havalanarak yere savruldu. Yüzüstü yere düştü. Kaza tespit raporu ve bilirkişi raporu sürücü Yusuf K.’nın, tek yanlı ve gerçek dışı anlatımına dayalı olarak hazırlanmıştır. Kazada çok yoğun şüpheler söz konusu. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını ve şüphelinin gerekli cezayı almasını istiyoruz.”

‘Cezalandırılsın’

Burcu Erol’un ablası Gonca Erol ise yakınlarının karakola giderek kazanın nasıl olduğunu öğrenmek istediklerini ancak karakola alınmadıklarını iddia etti. Gonca Erol, “Kazanın sahil yolunda yarış yaparken gerçekleştiğini gören 3 görgü tanığını, polis olay yerinden almasına rağmen karakolda ifadeleri alınmamış. Görgü tanıklarına yalvarıyoruz. Lütfen bize başvursunlar. Bildiklerini anlatsınlar. Kardeşimin ölümü basit bir kaza değil. Kardeşimin canına kıyan Yusuf K.’nın tutuklanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Burcu belki geri gelmeyecek ama hız tutkunu gençlerin yaptıkları yanlarına kalmasın istiyoruz” dedi.