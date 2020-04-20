Yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı bu hafta kaç gün? 23 Nisan - 26 Nisan arası tarihleri...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz iki hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra bu hafta da sokağa çıkma yasağı olur mu merak ediliyor. Özellikle bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması vatandaşları meraklandırdı ve sokağa çıkma yasağı uzayacak mı sorusunu akıllara getirdi. Peki Yasak mı geliyor? Sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı, 23 Nisan - 26 Nisan arası sokağa çıkmak yasağı oldu mu?

YASAK MI GELİYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 23-26 NİSAN ARASI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştıracak. Toplantıda 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak. Yeni kararları Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekiler gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Üç kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı yine aynı yöntemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Bakanlardan sunum

Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Her bakan koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıdan 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilanı kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.