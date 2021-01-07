Yasaklar ne zaman kalkacak, bitti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı var mı, devam edecek mi, hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri neler?

Yasaklar koronavirüsten dolayı çeşitli alanlarda uygulanıyor. Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor. Hafta sonları ise cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyor. Yurdun dört bir tarafından uygulanan yasakların biteceği tarih ise merakla araştırılıyor. Peki yasaklar kalktı mı, ne zaman bitecek 2021? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar...

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK 2021?

Yasakların kalkacağı tarih bireyler tarafından merak ediliyor. Dünyada görülen koronavirüs salgını dolayısıyla hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Yasakların biteceği tarih ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmadı. Bir son dakika gelişmesi yaşanırsa ayrıntılar haberde olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı yani pazartesi salı, çarşamba perşembe saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı saat 05.00'e kadar sürüyor. Hafta sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlıyor cumartesi ve pazar tüm olmak üzere pazartesi günü saat .05.00'da bitiyor.