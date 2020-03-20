MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Yaşamını yitiren, ceset torbasıyla defnedilmeli’
ABONE OL
20.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Yaşamını yitiren, ceset torbasıyla defnedilmeli’

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten ölümlere yönelik Bilim Kurulu’nun morg ve defin hizmetlerine ilişkin belirlediği tedbir ve önlemleri açıkladı.

‘Yaşamını yitiren, ceset torbasıyla defnedilmeli’
AYKUT YILMAZ Ankara

 

Bu çerçevede morg görevlileri ve cenaze sorumlusunun, ölen kişinin olası/kesin Kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmesi istendi. Gasilhane çalışanlarının eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanması gerektiği belirtilen kararda, “Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri defin işlemleri mevzuat gereği devam etmeli. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanmalı. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalı. Olası/kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defini gerekli. Cenazenin kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanmalı” denildi.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

Son dakika haberi | Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber