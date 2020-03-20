‘Yaşamını yitiren, ceset torbasıyla defnedilmeli’

Bu çerçevede morg görevlileri ve cenaze sorumlusunun, ölen kişinin olası/kesin Kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmesi istendi. Gasilhane çalışanlarının eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanması gerektiği belirtilen kararda, “Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri defin işlemleri mevzuat gereği devam etmeli. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanmalı. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalı. Olası/kesin Kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defini gerekli. Cenazenin kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanmalı” denildi.