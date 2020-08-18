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18.08.2020 - 12:01 |

YDS geç başvuruları yarın başlıyor! HES kodu gerekecek mi?

YDS başvuruları başlıyor. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaya göre ertelenen 2020 YDS için başvurular 19-20 Ağustos'ta alınacak. YDS geç başvuru nasıl yapılacak? YDS başvurularında HES kodu istenecek mi? İşte ÖSYM'nin açıklaması ve YDS başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

YDS geç başvuruları yarın başlıyor! HES kodu gerekecek mi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuruları alınan fakat ertelenen sınav için geç başvuru alınacağını bildirdi. Peki, YDS başvuruları nasıl alınacak, YDS ne zaman yapılacak?

YDS GEÇ BAŞVURULARI

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YDS için yeniden başvuru alınacağını belirterek, "Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanacak YDS için 19-20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak.

YDS GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, sınav ücretini, 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti, banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.

Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

YDS İÇİN HES KODU ALINACAK MI?

Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.
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