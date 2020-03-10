YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? 2020 YDS/1 sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

YDS/1 başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından alınacak olan geç başvuru işlemlerine çevrildi. 19-26 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerinin hangi tarihlerde alınacağını merak etmeye başladı. YDS geç başvuruları gün içerisinde ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edilecek Adaylar geç başvuru ücretini aynı gün içerisinde yatıracak. Geç başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

YDS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

12 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS sınavı için adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin Nisan ayının ilk haftasında adayların erişimine açılması bekleniyor.

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