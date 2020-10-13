YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi belli oldu

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu belli oldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2020 YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için sonuçların açıklanacağı tarih 23 Ekim olarak duyuruldu.

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ÖSYM tarafından 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başlamıştı. ÖSYM YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 23 Ekim olarak duyurdu

YDS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YDS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.