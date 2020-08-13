YDUS tercih başvuru ekranı! YDUS tercihleri nasıl yapılır?

2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanı tercihlerinin alınması ile ilgili ÖSYM açıklama gerçekleştirdi. YDUS tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Peki YDUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM şu duyuru yaptı;

"2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Alanı Tercihlerinin Alınması

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.

Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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