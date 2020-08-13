YDUS tercih başvuru ekranı! YDUS tercihleri nasıl yapılır?
YDUS tercihlerinin başlamasıyla birlikte tercih ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum tercihleri 18 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek. İşte YDUS tercih başvuru ekranı...
2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanı tercihlerinin alınması ile ilgili ÖSYM açıklama gerçekleştirdi. YDUS tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Peki YDUS tercihleri ne zaman yapılacak?
ÖSYM şu duyuru yaptı;
"2019-YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Alanı Tercihlerinin Alınması
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.
Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
YDUS TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!