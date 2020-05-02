Yedi Numara oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Yedi Numara nerede, kaç yılında çekildi?

Şebnem Sönmez, Engin Alkan,Olgun Şimşek ve birçok ismin yer adlığı Yedi Numara dizisi üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin hikayesini konu alıyor. Peki Yedi Numara nerede çekildi? İşte Yedi Numara konusu ve oyuncuları...

YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır...

YEDİ NUMARA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Numara dizisi ana mekan olarak çok katlı ahşap bir konakta geçmiştir. Bu konak için iki farklı ev kullanılmıştır. Bunlardan biri Üsküdar'da yer alan Kandilli Derman Sokak Numara 1'deki tarihi köşktür. Dizinin ilk 13 bölümü burada çekilmiştir. Kandilli iskelesinden yukarı çıkan yokuş, sizi bu tarihi ahşap binaya götürür. Sonraki bölümler ise Beyazgül Caddesi No:55 Arnavutköy Beşiktaş adresinde bulunan tarihi ahşap binada çekilmiştir.

YEDİ NUMARA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şebnem Sönmez (Zeliha Ballıoğlu)

Engin Alkan (Vahit Ballıoğlu)

Olgun Şimşek (Sabit Ballıoğlu)

Nuray Uslu (Rüya Uslu)

Tuba Erdem (Armağan Erdem)

Gülden Güney (Cansu Güney)

Ayça Mutlugil (Ayten Mutlugil)

Okan Selvi (Haydar Ballıoğlu)

Volkan Girgin (Recep Ballıoğlu)

Ruhi Sarı (Satılmış Ballıoğlu)

Aşkın Şenol (Berat Çolağangiller)

Sedef Pehlivanoğlu (Meryem)

Özlem Türkad (Asiye)

Ahu Türkpençe (Seher)

Cenk Tunalı (Deniz "Konuk")

Taner Ertürkler (Evren)

Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)

Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)

Atılgan Gümüş (Kunter "Konuk")

Binnur Kaya (Hürrem "Konuk")

Damla Özen (Fidan "Konuk")

Kaya Olgar (Korkut "Konuk")

Nami Esatgil (Profesör "Konuk")

Dilşad Bozyiğit (Canan "Konuk")

Nihan Özcan (Ebru "Konuk")

Ayfer Çalgıcı (İclal "Konuk")

Arda Öziri (Adalet "Konuk")

Engin Karkın (Hüseyin)

Demet Evgar (Yeliz "Konuk")

Ali Atay (Leo "Konuk")

Murat Ersan (Mustafa)

Gürkan Uygun (Anıl "Konuk")

Ali Çoban (Ruh Hastası "Konuk")

Ercüment Doğan (Tombalak Hamdi)

Orhan Eşkin

Ebru Gümüş

Sibel Nançin

Özcan Varaylı

Erkan Horzum (Çöpçü)

Engin Yüksel (Zeki Gündüz "Konuk")

Yasemin Balık

Uğur Büyükakıncak

Volkan Aktan

Erol Kasapoğlu (Tüpgazcı "Konuk")

Firdevs Vüdül

Orhan Gürses

Tuncay Tarhan

Bülent Unat

Volkan Adıyaman

Ali Savaşçı

Murat Akdağ

Barış Hayta (Cenk "Konuk")

Selma Kutluğ (Makbule "Konuk")

Murat Orkun Çerçi

Aktan Doğrar (Hüsam)

Yıldırım Beyazıt (Oyuncu) (Doktor)

Muhlis Asan (Vefa Mundar)

Cenap Küçüksu (Dişçi)

Bülent Alkış (Mümtaz)

Tayfun Sav (Patron)

Bülent İnal

Mustafa Üstündağ (Kapkaççı "Konuk")

Nihan Okutucu (Özge)

Emine Umar (Gülbeyaz)

Saydam Yeniay (Bağlama Hocası İsmet)

Ferit Yüksek (Komik Sevki)

Nurettin Küçüksavcı

İlker Ayrık (Kapkaççı, Atakan "Konuk")

Serhan Alben (Sercan "Konuk")

Eylem Server Ünüvar

Toygun Ateş (Yavru Yâkup)

Arda Kural (Bora "Konuk")

Ayfer Dinçer

Serdar Orçin

Şeyla Halis (Konuk Oyuncu)

Beyazıt Öztürk (Kendisi "Konuk")

Asuman Dabak (Yönetmen "Konuk")

Ahmet Kaynak (Konuk Oyuncu)

Mert Yavuzcan (Konuk Oyuncu)

Ergül Coşkun (Konuk Oyuncu)

Engin Hepileri (Konuk Oyuncu)

Mihriban Er (Konuk Oyuncu)

Tümay Torun (Konuk Oyuncu)

Ayşen Tekin (Armağan'ın teyzesi)