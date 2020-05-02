Yedi Numara oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Yedi Numara nerede, kaç yılında çekildi?
Komedi türünde olan Yedi Numara dizisi ekranlara damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Yedi Numara, tekrar bölümleri ile TRT ekranlarında yayınlanıyor. Yedi Numara'nın konusu oyuncuları ve nerede çekildiği ise merak ediliyor.
Şebnem Sönmez, Engin Alkan,Olgun Şimşek ve birçok ismin yer adlığı Yedi Numara dizisi üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin hikayesini konu alıyor. Peki Yedi Numara nerede çekildi? İşte Yedi Numara konusu ve oyuncuları...
YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?
Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.
Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.
Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.
Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir
Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır...
YEDİ NUMARA NEREDE ÇEKİLDİ?
Yedi Numara dizisi ana mekan olarak çok katlı ahşap bir konakta geçmiştir. Bu konak için iki farklı ev kullanılmıştır. Bunlardan biri Üsküdar'da yer alan Kandilli Derman Sokak Numara 1'deki tarihi köşktür. Dizinin ilk 13 bölümü burada çekilmiştir. Kandilli iskelesinden yukarı çıkan yokuş, sizi bu tarihi ahşap binaya götürür. Sonraki bölümler ise Beyazgül Caddesi No:55 Arnavutköy Beşiktaş adresinde bulunan tarihi ahşap binada çekilmiştir.
YEDİ NUMARA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Şebnem Sönmez (Zeliha Ballıoğlu)
Engin Alkan (Vahit Ballıoğlu)
Olgun Şimşek (Sabit Ballıoğlu)
Nuray Uslu (Rüya Uslu)
Tuba Erdem (Armağan Erdem)
Gülden Güney (Cansu Güney)
Ayça Mutlugil (Ayten Mutlugil)
Okan Selvi (Haydar Ballıoğlu)
Volkan Girgin (Recep Ballıoğlu)
Ruhi Sarı (Satılmış Ballıoğlu)
Aşkın Şenol (Berat Çolağangiller)
Sedef Pehlivanoğlu (Meryem)
Özlem Türkad (Asiye)
Ahu Türkpençe (Seher)
Cenk Tunalı (Deniz "Konuk")
Taner Ertürkler (Evren)
Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)
Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)
Atılgan Gümüş (Kunter "Konuk")
Binnur Kaya (Hürrem "Konuk")
Damla Özen (Fidan "Konuk")
Kaya Olgar (Korkut "Konuk")
Nami Esatgil (Profesör "Konuk")
Dilşad Bozyiğit (Canan "Konuk")
Nihan Özcan (Ebru "Konuk")
Ayfer Çalgıcı (İclal "Konuk")
Arda Öziri (Adalet "Konuk")
Engin Karkın (Hüseyin)
Demet Evgar (Yeliz "Konuk")
Ali Atay (Leo "Konuk")
Murat Ersan (Mustafa)
Gürkan Uygun (Anıl "Konuk")
Ali Çoban (Ruh Hastası "Konuk")
Ercüment Doğan (Tombalak Hamdi)
Orhan Eşkin
Ebru Gümüş
Sibel Nançin
Özcan Varaylı
Erkan Horzum (Çöpçü)
Engin Yüksel (Zeki Gündüz "Konuk")
Yasemin Balık
Uğur Büyükakıncak
Volkan Aktan
Erol Kasapoğlu (Tüpgazcı "Konuk")
Firdevs Vüdül
Orhan Gürses
Tuncay Tarhan
Bülent Unat
Volkan Adıyaman
Ali Savaşçı
Murat Akdağ
Barış Hayta (Cenk "Konuk")
Selma Kutluğ (Makbule "Konuk")
Murat Orkun Çerçi
Aktan Doğrar (Hüsam)
Yıldırım Beyazıt (Oyuncu) (Doktor)
Muhlis Asan (Vefa Mundar)
Cenap Küçüksu (Dişçi)
Bülent Alkış (Mümtaz)
Tayfun Sav (Patron)
Bülent İnal
Mustafa Üstündağ (Kapkaççı "Konuk")
Nihan Okutucu (Özge)
Emine Umar (Gülbeyaz)
Saydam Yeniay (Bağlama Hocası İsmet)
Ferit Yüksek (Komik Sevki)
Nurettin Küçüksavcı
İlker Ayrık (Kapkaççı, Atakan "Konuk")
Serhan Alben (Sercan "Konuk")
Eylem Server Ünüvar
Toygun Ateş (Yavru Yâkup)
Arda Kural (Bora "Konuk")
Ayfer Dinçer
Serdar Orçin
Şeyla Halis (Konuk Oyuncu)
Beyazıt Öztürk (Kendisi "Konuk")
Asuman Dabak (Yönetmen "Konuk")
Ahmet Kaynak (Konuk Oyuncu)
Mert Yavuzcan (Konuk Oyuncu)
Ergül Coşkun (Konuk Oyuncu)
Engin Hepileri (Konuk Oyuncu)
Mihriban Er (Konuk Oyuncu)
Tümay Torun (Konuk Oyuncu)
Ayşen Tekin (Armağan'ın teyzesi)