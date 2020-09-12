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12.09.2020 - 14:45 |

YKS ek tercih 2020 ne zaman başlıyor, ÖSYM tarafından kılavuz paylaşıldı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercihler için arayış hız kesmiyor. ÖSYM tarafından alınacak olan üniversite ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak konusu. İlk aşamada herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adayların başvuracağı YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı mı?

YKS ek tercih 2020 ne zaman başlıyor, ÖSYM tarafından kılavuz paylaşıldı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmek isteyenlerin araştırdığı YKS ek tercih işlemleri için büyük heyecan devam ediyor. YKS ek tercih işlemleri ÖSYM üzerinden alınacak. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM, YKS ek tercihlerinin başlamasına yönelik herhangi bir tarih henüz duyurmadı. YKS ek tercih tarihleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu 2020 henüz yayımlanmadı. ÖSYM, kılavuzu paylaştığında haberimize erişim linki ekleyeceğiz.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandığında, kılavuzda yer alan bilgileri haberimize ekleyeceğiz. YKS tercih sonuçları, tercih tarihleri sona erdikten kısa süre sonda açıklanacağı bekleniyor.

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