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29.09.2020 - 15:14 |

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS ek tercih sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS ek tercih süreci 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ek tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra üniversite kayıtları gerçekleştirilecek. Peki 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçlarında üniversite kazanamayan adaylar için geçtiğimiz günlerde ek tercih süreci tamamlandı. YKS ek tercih işlemlerinin yapılmasından sonra sonuçların açıklanacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor. Peki  YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz kesin olarak açıklanmadı. Üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Ün,versite kayıt tarihlerinden önce YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları tarih ile ilgili açıklama gelirse detaylar haberde yer alacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

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