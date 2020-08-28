YKS ek tercihler ne zaman? YKS boş kontenjanlar 2020 belli oldu, taban puanları açıklandı mı?
YKS ek tercih süreci ve boş kontenjanlar adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 YKS tercih sonuçları belli oldu. YKS tercih sonucuna göre üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini bekliyor. YKS sayısal verilerinin açıklanmasıyla beraber boş kontenjanların sayısı belli oldu. İşte 2020 YKS ek tercih zamanı, boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili detaylar...
YKS boş kontenjanlar nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili sayısal veriler belli oldu. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise ek tecih sürecini bekliyorlar. Peki 2020 ek tercihleri ne zaman yapılacak?
EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.YKS 2020 taban puanları da henüz açıklanmadı.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite kayıtları 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.
LİSANS BOŞ KONTENJANLAR NELER?
Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749
Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578
K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, yerleştirme sonuçları ile ilgili şu sayısal verileri paylaştı;