YKS nedir, ne zaman? YKS tarihi son durum 2020

Üniversite sınavı için hazırlığını sürdüren 2.5 milyon aday, YKS hakkında bilgi almak arayışa koyuldu. Haziran'dan Temmuz'a alınan ve şimdi tekrardan Haziran ayına çekilen YKS tarihi ayın kaçında uygulanacak? Üniversite hayali kuran adayların sabırsızlıkla öğrenmek istediği tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam açıkladı. Normalleşme tavmini bir bir açıklayan Erdoğan milyonları meraklandırdı. Peki YKS ne zaman? YKS tarihi 2020 hangi gün? Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan TYT - AYT ve YDT sınavlarının tarihleri belli oldu. İşte bu yıl üniversite sınavına girecek olan adayların muhakkak bilmesi gerekenler...

YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek,

"Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da uygulanacak." dedi.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?



TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir.



AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.



YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.



SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ