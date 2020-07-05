YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite (YKS) tercihleri için heyecan dorukta...

YKS 2020'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 günü uygulandı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020 günü tamamlandı. Bu oturumlara katılan adaylar ise YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arayışa geçti. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde tüm tarihler yer aldı. İşte YKS sonuçları tarihi haberimizde...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2020 sonuçları, ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyük heyecanla beklenen YKS tercihlerinin tarihi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM tarafından belirlenecek. ÖSYM YKS tercih tarihini belirlediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.



Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Sınav Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır?



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:



Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.