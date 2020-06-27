YKS soruları ve cevapları 2020 ne zaman açıklanacak? YKS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca adayın gireceği sınav için nefesler tutuldu. YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonrasında öğrenciler sınavları hakkında bilgi olmak için sorular ve cevaplara bakarak doğrularını ve yanlışlarını görmek isteyecekler. Peki 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklanma bulunmuyor. Belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

YKS SINAV SAATLERİ NEDİR?

27 Haziran 2020- TYT 10.15'te başlayacak.

28 Haziran 2020- AYT 10.15'te başlayacak.

28 Haziran 2020-YDT 15.45'te başlayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde olan bilgilere 28 Temmuz 2020 tarihinde sınav sonuçları erişime açılacak.