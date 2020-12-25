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25.12.2020 - 18:10 | | DHA

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı! Dehşeti yaşattılar

Gaziantep'te, yolda yürüyen Mehmet K. (38), kendisini takip eden husumetlileri tarafından önce tabancayla vuruldu, ardından tekme tokat dövüldü.

Yolda yürüyordu ne olduğunu anlamadı! Dehşeti yaşattılar

Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Mahallesi'nde bulunan Hasan Celal Güzel Parkı önünde meydana geldi. Mehmet K., yolda yürürken iddiaya göre, kendisini otomobille takip eden husumetlileri tabanca ile ateş ederek yaraladı. Husumetlileri daha sonra yaralanan Mehmet K.'yı tekme tokat dövdükten sonra, otomobillerine binerek uzaklaştı.

Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Mehmet K.'yı görenler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Mehmet K., sağlık ekiplerince Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 kişinin Mehmet K.,'ya ateş açarak yaraladıktan sonra bir süre dövüp, ardından da otomobille kaçmaları yer alıyor.

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