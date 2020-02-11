Yozgat, Sivas ve Niğde'de 11 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Yozgat, Sivas ve Niğde Valilikleri açıklama yaptı mı?

Okullar tatil mi sorusu son günlerin en fazla araştırma konusu olan cümleleri arasında yer alıyor. Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ulaşım ve eğitim'd e aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu il ve ilçelerde eğitime ara verilmeye devam ediyor. 11 Şubat tarihinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Yozgat, Niğde ve Sivas'ta yaşayan öğrenci ve veliler okullar bugün tatil mi? Valilikten açıklama yapıldı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Yozgat, Niğde ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi?

YOZGAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yozgat'ta 10 Şubat tarihinde eğitime verilen bir günlük aranın ardından bugün valilik tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

SİVAS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Sivas Valiliği tarafından 10 Şubat tarihinde eğitime verilen 1 günlük aranın ardından Sivas Valisi dün akşam attığı tweet ile okulların tatil olmadığını açıkladı.

SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN TARAFINDAN ATILAN O TWEET!

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Niğde Valiliği tarafından 11 Şubat Salı günü için herhangi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar tatili açıklaması geldiği anda haberimiz güncellenecektir.