Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı. Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.

Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı. Düzensiz göçmenleri bulundukları botla Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti.

Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu.