MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
ABONE OL
24.04.2020 - 01:21 | | AA

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

 

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoşgeldiniz. Bugün başarılı ve titiz bir operasyonla daha 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 284 vatandaşımızın yurda dönüşünü sağladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birinci aşamada 70'ten fazla ülkeden 39 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini, yaklaşık 25 bin vatandaşın daha, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla ikinci tahliye kapsamındaki çalışmalarla getirileceğini ifade etmişti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 101 bin 790, can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Adana için sahur vakti 24 Nisan 2020 - Adana için sahur ne zaman bitiyor? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Adana için sahur vakti 24 Nisan 2020 - Adana için sahur ne zaman bitiyor? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Sıradaki Haber