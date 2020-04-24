Yurtiçi Nasıl Yazılır? Yurt İçi Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yurtiçi Kelimesinin Doğru Yazılışı

Günlük hayatta yazım yanlışları ile sıklıkla karşılaşılır. Genellikle birleşik veya ayrı yazılan kelimelerde hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Yurt içi kelimesidir. Türk Dil Kurumundan bu sözcüğün doğru yazılışını öğrenmek mümkündür.

Yurt İçi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. TDK'ya göre ise yurt içi kelimesinin doğru yazılışı ''yurt içi'' şeklinde olmalıdır.

Yurt İçi Kelimesinin Cümle İçinde Örnekleri

Yurt içi kelimesi yazım yanlışı en sık yapılan kelimelerden birisidir. Yurt içi kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili örnekler aşağıda açıklanmaktadır.

- Son zamanlarda yurt içi gezileri tercih edilmektedir. Doğru

- Genellikle yurtiçi tatilleri daha çok severim. Yanlış

Yurt İçi Nedir?

Yurt içi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Fakat eş anlamlı kelimesi sözlüklerde bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yurt içi kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Yurt sınırları içerisinde olan.

- Yurt sınırları içerisindeki her yer.