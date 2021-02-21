Yürütme Nedir? Kısaca Yürütme Organının Görevleri Nelerdir?

Mevcut bir yasanın değiştirilmesi ya da ilga edilmesi (yürürlükten kaldırılması) yasama erkinin görevidir. Yargı erki ise, yasalara uyulup uyulmadığını denetler. Parlementer sistemde halkın oylarıyla seçilmiş olan cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunu oluşturur. Toplam 16 kişiden oluşan bakanlar kurulu, yürütme görevini ifa eder.



Yürütme Nedir?



Yürütme, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan yasaların yürürlüğe konması demektir. Anayasaya göre bu yetki yalnızca, Cumhurbaşkanı ile yardımcılarının başında bulunduğu Bakanlar Kuruluna aittir. Bağımsız mahkemeler ise yasaların işleyişinden sorumludur.



Yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız olması gerektiğini savunan ilk düşünürlerden biri Montesquieu'dur. Fransız filozof, Kanunların Ruhu Üstüne adlı ünlü eserinde, yasaların farklı kurumlar tarafından yapılmasını, yürürlüğe konmasını ve denetlenmesini ifade etmiştir.



Kısaca Yürütme Organının Görevleri Nelerdir?



Anayasaya göre rektörlerin görevi 4 yıl ile sınırlıdır. Bununla birlikte bir rektör en fazla 2 dönem boyunca üniversitelerde görev alabilir. Görev süresi dolan rektörlerin yerine yenisini atamak yürütme organının görevleri arasında yer alır.



Toplam 16 bakanlık (diğer ülkelerde bakanlık sayısı daha fazla ya da az olabilir) yürütme organının icra edilmesinde görev alır. Örneğin Dış İşleri Bakanlığı, diğer ülkeler ile olan ortak çalışmalar yürütür. Ülkelere elçi göndermek ve gelen elçileri kabul etmek de Dış İşleri Bakanlığının yani yürütme organının görevidir.



Yürütme organının diğer görevleri:



- Milli birlik ve beraberliği tehdit eden unsurları yakalamak ve yargılanmalarını sağlamak.



- Bakanlar kurulunu toplamak.



- Bakanların istifasını kabul etmek ve yeni bakanları göreve getirmek.